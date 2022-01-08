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В ЗКО задержаны лица, принимавшие участие в актах мародерства в Алматы

Автор:  
Серик Сабеков
8 Января 2022, 11:47
В ЗКО задержаны лица, принимавшие участие в актах мародерства в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ЗКО задержаны лица, принимавшие участие в мародерстве в ходе беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По данным ведомства, 8 января примерно в 03:30 часов на одном из блокпостов в ЗКО остановлена автомашина марки «Тойота Альфард». По требованию сотрудников полиции открыть багажник водитель отказался.

Сотрудниками полиции был проведен личный досмотр пассажиров, в ходе которого у одного из мужчин при себе был обнаружен нож. На вопрос «имеются ли в салоне запрещенные предметы» водитель ответил отрицательно. Прибывшими на блокпост сотрудниками принято решение сопроводить автомашину в Абайский ОП. При осуществлении сопровождения водителем вышеуказанной автомашины были предприняты попытки скрыться. Однако патрульной автомашиной принудительно остановлена.

«При проведении досмотра автотранспорта среди вещей, находившихся в багажнике, сотрудниками полиции обнаружены слезоточивая граната, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, 6 планшетов, 23 единицы смарт-часов, а также другие гаджеты и аксессуары. Кроме того, было обнаружено и изъято несколько сумок с одеждой, на которых имелись неснятые противокражные магнитные бирки», - уточнили в пресс-службе МВД

По факту начато досудебное расследования. С задержанными проводятся следственные действия на предмет установления происхождения обнаруженных и изъятых запрещенных в обороте предметов и вещей. Автомашина водворена на специальную стоянку.

«Стоит отметить, что задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений и принимали участие в протестных акциях и актах мародерства в Алматы. Со слов задержанных гранату и патрон приобрели у знакомых в Алматы, а вещи, смартфоны и аксессуары получены в результате совершения ими мародерских действий там же», - добавили в министерстве.


Алматы   Западно-Казахстанская область   МВД РК   ЧП-2022  
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