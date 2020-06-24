В ЗКО вводятся новые ограничительные меры с 27 по 29 июня

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области с 24 июня текущего года вводятся временные дополнительные ограничительные меры на территории области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

О введении временных дополнительных ограничительных мер на территории ЗКО рассказали на брифинге первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев и аким г. Уральска Абат Шыныбеков.

Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача ЗКО, на территории области вводятся дополнительные временные ограничительные меры в выходные дни с 00:00 часов 27 июня до 00:00 часов 29 июня 2020 года. В это время будет ограничено передвижение граждан, за исключением следующих случаев:

- передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;

- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания.

На период дополнительных временных ограничений лицам старше 65 лет будет ограничен выход на улицу без крайней необходимости. Также будет приостановлена работа следующих объектов:

- торгово-развлекательных центров, торговых центров и домов, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома»;

- объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания, работающих на вынос, и на открытом воздухе в уличном формате с количеством посадочных мест не более 30, с сохранением социального дистанцирования;

- фитнес-центров и других спортивных объектов;

- функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха населения;

- работа общественного транспорта;

Всем организациям и предприятиям независимо от форм собственности поручено провести масштабную дезинфекционную работу в торговых центрах и домах, базарах, общественном транспорте, на объектах торговли продовольственной и непродовольственной продукции, объектах сферы услуг и других местах массового скопления людей;

«Из-за ухудшающейся статистики по заболеваемости коронавирусом, вводятся временные ограничительные меры в регионе. Но не стоит создавать ажиотаж и панику, закупаться продуктами. До выходных каждый житель должен сделать все дела, чтобы всего на два дня ограничить себя в передвижениях по городу. Разрешается только в пределах возле дома совершать покупки и выгуливать домашних животных. Также еще раз обращаемся к жителям по поводу запрета на проведение различных тоев, поминок, семейных праздников. После таких массовых мероприятий люди семьями заражаются и попадают в больницы. Сейчас нам необходимо остановить все это», – подчеркнул первый замакима области.

Также по информации акима Уральска Абата Шыныбекова, начиная с 24 июня с 23.00 часов вечера до 6.00 утра в городе полностью ограничат движение автотранспорта, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральска и районов Западно-Казахстанской области.

«В ближайшие выходные в городе будет проведена массовая дезинфекция, во время которой будут охвачены 240 улиц, около 60 парков и скверов, и все автобусные остановки», – отметил А. Шыныбеков.