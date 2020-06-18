+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 17 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В ЗКО уволилась директор областной инфекционной больницы

18 Июня 2020 01:00
Поделиться:
В ЗКО уволилась директор областной инфекционной больницы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Директор инфекционной больницы Надия Ахметова дважды писала заявление об уходе по собственному желанию, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В стационарах лежат уже семьями - Болатбек Каюпов о ситуации с коронавирусом в ЗКО
Девять человек скончались от коронавируса в РК: итого 97 летальных случаев В ЗКО больных коронавирусом будут размещать в городской многопрофильной больнице В день мы госпитализируем около 50 человек с симптомами КВИ - глава Карагандинского облздрава

По мнению Н.Ахметовой, в медучреждении накопился ряд проблемных вопросов из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе. По ее словам, в больнице с самого начала был постоянный дефицит мест, так как в прошлые годы из-за оптимизации лечебных учреждений почти наполовину были сокращены койко-места в инфекционной больнице. К тому же был постоянный дефицит врачей и среднего медперсонала, некоторые из них с марта не были дома, находясь постоянно в стационаре, часть из них тоже заразились и находятся на лечении.

В данный момент сама директор находится на самоизоляции, у нее заболела коронавирусом родная дочь – врач-терапевт. Как выяснилось, возможности и ресурсы областной инфекционной больницы, на самом деле, исчерпаны. Больных КВИ теперь будут размещать в городской многопрофильной больнице.

Руководитель облздрава Болатбек Каюпов сказал, что директор больницы просила подписать заявление об уходе месяц назад, тогда он отказал. Сейчас он подписал второе заявление от главврача, и на ее место сейчас подыскивают нового руководителя.

– Конфликта у нас не было. Были рабочие моменты, которые все решались. Конечно, я ее понимаю как человека. Работать в условиях постоянного стресса тяжело. Устали практически все медработники, кто сейчас на передовой, в стационарах, поликлиниках, – отметил Б.Каюпов.

Напомним, что за прошлые сутки в регионе зарегистрирован большой процент заразившихся, количество летальных случаев в ЗКО достигло шести человек. 1012 человек в регионе заразились КВИ с начала пандемии, из них выздоровели 670 человек.




Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Аида Галиева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив