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вчера 21:21
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В ЗКО уволилась директор областной инфекционной больницы
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Директор инфекционной больницы Надия Ахметова дважды писала заявление об уходе по собственному желанию, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
По мнению Н.Ахметовой, в медучреждении накопился ряд проблемных вопросов из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе. По ее словам, в больнице с самого начала был постоянный дефицит мест, так как в прошлые годы из-за оптимизации лечебных учреждений почти наполовину были сокращены койко-места в инфекционной больнице. К тому же был постоянный дефицит врачей и среднего медперсонала, некоторые из них с марта не были дома, находясь постоянно в стационаре, часть из них тоже заразились и находятся на лечении.
В данный момент сама директор находится на самоизоляции, у нее заболела коронавирусом родная дочь – врач-терапевт. Как выяснилось, возможности и ресурсы областной инфекционной больницы, на самом деле, исчерпаны. Больных КВИ теперь будут размещать в городской многопрофильной больнице.
Руководитель облздрава Болатбек Каюпов сказал, что директор больницы просила подписать заявление об уходе месяц назад, тогда он отказал. Сейчас он подписал второе заявление от главврача, и на ее место сейчас подыскивают нового руководителя.
– Конфликта у нас не было. Были рабочие моменты, которые все решались. Конечно, я ее понимаю как человека. Работать в условиях постоянного стресса тяжело. Устали практически все медработники, кто сейчас на передовой, в стационарах, поликлиниках, – отметил Б.Каюпов.
Напомним, что за прошлые сутки в регионе зарегистрирован большой процент заразившихся, количество летальных случаев в ЗКО достигло шести человек. 1012 человек в регионе заразились КВИ с начала пандемии, из них выздоровели 670 человек.
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