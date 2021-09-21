В ЗКО убийца начальника пожарной части осужден на 11 лет

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акжайыкском районном суде №2 вынесли приговор в отношении Руслана Макишева, 1992 года рождения, который обвинялся в совершении преступления по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает МИА «Казинформ».

По информации областного суда, Руслана Макишева суд признал виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.

Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года житель села Карауылтобе Акжайыкского района Руслан Макишев загнал свою машину в гараж, который предназначен для техники пожарной части №27. Мужчина пояснил в суде, что он искал тёплое место для авто.

На утро начальник пожарной части Акан Нургалиев увидел чужое авто и распорядился вывезти его за пределы части. Далее, в марте Руслан Макишев, затаив на Акана Нургалиева злость, в состоянии алкогольного опьянения начал часто приходить в пожарную часть и мешать сотрудникам работать, сломал камеры видеонаблюдения. Нургалиев предупредил Макишева о том, что в следующий раз заявит на него в полицию. 25 марта в 22:30 пьяный Руслан Макишев со своим другом Ильясовым вновь пришёл в пожарную часть и начал требовать вызвать к нему Нургалиева. Дежурившие сотрудники позвонили руководителю и тот явился на рабочее место.

Нургалиев просил Макишева пойти домой и отдохнуть, однако тот уговорам не поддавался, схватил его за ворот форменной одежды и несколько раз ударил по лицу. Нургалиев потерял сознание, а его обидчик покинул пределы пожарной части. Придя в себя, мужчина пошел домой к Макишеву, где тот нанёс ему многочисленные удары. Нургалиев дошёл до дома своих родителей, зашёл в летний сарай и потерял сознание, где его утром обнаружила родственница. 27 марта в 5:30 Нургалиев от полученных травм скончался в больнице.

Руслан Макишев признал свою вину частично и заявил, что у него не было умысла убивать Нургалиева.