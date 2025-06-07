В ЗКО только 17 из 147 мусорных полигонов имеют разрешение экологов

По словам Сырыма Тлегенова, по остальным 130 объектам оформление разрешительных документов находится в стадии выполнения. На данный момент имеются лишь решения местных исполнительных органов о выделении земель под эти цели.

— Полигон в Уральске был введён в эксплуатацию в 1975 году, в Аксае — в 1986 году. Проектная документация по этим объектам утеряна. Несмотря на то, что срок проектной эксплуатации завершился, полигоны до сих пор используются, поскольку всё ещё возможно размещение и захоронение отходов. Для строительства новых полигонов в Уральске и Аксае выполнены предпроектные работы и подготовлено технико-экономическое обоснование, — сообщил С. Тлегенов.

Он отметил, что обслуживающие предприятия часто не соблюдают технологию размещения отходов. В частности, отсутствуют карты для раздельного сбора, нет собственного карьера для забора почвы, необходимой для пересыпки отходов. Также допускается самовозгорание отходов, сортировка и выделение ценных компонентов не проводятся в полном объёме.

Согласно пункту 16 статьи 350 Экологического кодекса РК, запрещено использовать полигоны без рекультивационного фонда (восстановления плодородия почвы). Тем не менее, по этим двум полигонам такие фонды не созданы.

— В районах и сёлах полигоны называются обычными мусорными свалками. Проектная документация по ним никогда не разрабатывалась. Большинство таких объектов не огорожены, не обустроены, технология захоронения отходов не соблюдается, нет слоёв перекрытия, отсутствуют карьеры и рекультивационные фонды, — подчеркнул замглавы департамента.

По его словам, за последние два года на полигонах в Уральске и Аксае несколько раз фиксировались пожары. Основные причины — несоблюдение технологии захоронения, отсутствие охраны объектов (попадание посторонних лиц) и несортировка отходов. Коммунальные службы районов не располагают необходимой материально-технической базой для размещения отходов. А из-за экономической невыгодности бизнес не проявляет интереса к этой сфере. В результате многие полигоны фактически остаются бесхозными.