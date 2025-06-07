В ЗКО только 17 из 147 мусорных полигонов имеют разрешение экологов
На территории Западно-Казахстанской области насчитывается 147 полигонов для твёрдых бытовых отходов. Однако, как сообщил заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Сырым Тлегенов, только 17 из них имеют экологическое разрешение, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Сырыма Тлегенова, по остальным 130 объектам оформление разрешительных документов находится в стадии выполнения. На данный момент имеются лишь решения местных исполнительных органов о выделении земель под эти цели.
— Полигон в Уральске был введён в эксплуатацию в 1975 году, в Аксае — в 1986 году. Проектная документация по этим объектам утеряна. Несмотря на то, что срок проектной эксплуатации завершился, полигоны до сих пор используются, поскольку всё ещё возможно размещение и захоронение отходов. Для строительства новых полигонов в Уральске и Аксае выполнены предпроектные работы и подготовлено технико-экономическое обоснование, — сообщил С. Тлегенов.
Он отметил, что обслуживающие предприятия часто не соблюдают технологию размещения отходов. В частности, отсутствуют карты для раздельного сбора, нет собственного карьера для забора почвы, необходимой для пересыпки отходов. Также допускается самовозгорание отходов, сортировка и выделение ценных компонентов не проводятся в полном объёме.
Согласно пункту 16 статьи 350 Экологического кодекса РК, запрещено использовать полигоны без рекультивационного фонда (восстановления плодородия почвы). Тем не менее, по этим двум полигонам такие фонды не созданы.
— В районах и сёлах полигоны называются обычными мусорными свалками. Проектная документация по ним никогда не разрабатывалась. Большинство таких объектов не огорожены, не обустроены, технология захоронения отходов не соблюдается, нет слоёв перекрытия, отсутствуют карьеры и рекультивационные фонды, — подчеркнул замглавы департамента.
По его словам, за последние два года на полигонах в Уральске и Аксае несколько раз фиксировались пожары. Основные причины — несоблюдение технологии захоронения, отсутствие охраны объектов (попадание посторонних лиц) и несортировка отходов. Коммунальные службы районов не располагают необходимой материально-технической базой для размещения отходов. А из-за экономической невыгодности бизнес не проявляет интереса к этой сфере. В результате многие полигоны фактически остаются бесхозными.
— Кроме того, восьмой пункт дорожной карты по комплексному решению экологических проблем ЗКО предусматривал строительство новых полигонов ТБО в Уральске и Аксае и рекультивацию старых до декабря 2022 года. Однако эти работы до сих пор не выполнены, — сообщил Сырым Тлегенов.