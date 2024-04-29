В ЗКО стабилизируется ситуация по паводкам – ДЧС 

В регионе продолжается мониторинг реки Жайык (Урал). Текущий уровень воды в реке – 8 м 36 см, снижение составило 14 см от критического показателя. Предполагается продолжение снижения уровня воды, сообщил официальный представитель ДЧС Западно-Казахстанской области Нуржан Тулеуш на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

– По области в паводковый период эвакуировано 14 019 человек, из них 5 193 ребенка, в 12 эвакопунктах размещены 2428 человек, из них 1038 детей. Два населенных пункта остаются без дорожно-транспортного сообщения, 15 размытых участков автодорог находятся на строгом контроле, – сказал Нуржан Тулеуш на площадке СЦК.

Он добавил, что с 5 апреля доставлено более 1,3 млн тонн гуманитарной помощи. В общей сложности откачано более 1,1 млн кубометров талой воды, уложено 1,3 млн мешков и 26 638 тонн инертного материала.

По данным ДЧС ЗКО, в противопаводковых и аварийно-спасательных работах задействовано 1596 человек, 477 единиц техники, 63 водооткачивающих средства, 151 плавсредство и 1 воздушное судно.