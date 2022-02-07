В ЗКО сотрудник транспортной полиции спас роженицу

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области сотрудник транспортной полиции спас роженицу, успев доставить ее в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Шестого февраля в 3-4 километрах от станции Казахстан (г. Аксай) 38-летняя Аиза Жолдаспаева вместе с супругом Нурболом на пассажирском поезде сообщением «Уральск-Алматы» направлялась в Актобе. Однако, как только поезд проехал станцию Казахстан, 38-летней пассажирке, которая находилась на 8 месяце беременности, внезапно стало плохо, открылось сильное кровотечение.

Поезд экстренно остановился, машинист-диспетчер по рации передал, что срочно требуется скорая помощь. Первым на место приехал Мукатай Аяпов, начальник Линейного отдела полиции на станции Казахстан. Так как поезд стоял в степи, скорая помощь не смогла добраться до него. Тогда Мухатай Аяпов на себе вынес женщину через сугробы снега, посадил в свою машину и привез в Бурлинскую районную больницу, где ей сразу же сделали операцию (кесарево сечение). Родилась девочка.

Подполковник полиции Мукатай Аяпов говорит, что изрядно поволновался. Понимал, что время идет на минуты.

Супруг роженицы Нурбол Жолдаспаев сказал, что сейчас роженица с дочерью чувствуют себя хорошо. Он также выразил огромную благодарность сотрудниками транспортной полиции и пожелал дальнейших успехов в работе.



