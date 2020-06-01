В ЗКО сняли блокпосты между районами

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области сегодня убрали все блокпосты, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители районов могут теперь свободно въезжать и выезжать в областной центр и другие населенные пункты области, кроме закрытых с 1 июня нескольких населенных пунктов трех районов области.

Сотрудников полиции, работаюших на блокпостах, наградили благодарственными письмами за безупречную службу, а также вручили им награды и звания.

Руководитель областного департамента полиции генерал-майор Махсудхан Аблазимов поздравил сотрудников и наградил отличившихся за безупречную службу во время чрезвычайного положения в стране.

«Более двух с половиной месяцев вы находились на передовой, обеспечивая охрану общественного порядка и защиту жизни и здоровья жителей нашего региона. Все карантинные мероприятия по предотвращению распространения пандемии коронавируса вы честно и достойно выполняли, невзирая ни на какие обстоятельства. Благодарю вас за проделанную работу, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия, – сказал М. Аблазимов.

Отличившимся сотрудникам вручили новые звания. Среди них можно отметить участкового инспектора полиции Р. Бектурганова, сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних УП города Уральска Б. Жетписбаева, сотрудников СОБРа О. Жасыбаева, Н. Каиргалиева.

Благодарность за безупречную службу на блокпостах полицейским выразил заместитель акима города Уральска Бахытжан Нарымбетов. Он отметил важность проделанной ими работы и вручил благодарственные письма от акимата Уральска. Благодарственных писем удостоились 45 сотрудников.

Автор: Аида Галиева