В ЗКО снимают блокпосты между районами

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Из-за стремительного распространения коронавируса внутри региона постановлением главного государственного санитарного врача ЗКО наложен запрет с 1 июня 2020 года на въезд/выезд с территории Сырымского района, села Таскала Таскалинского района, Камыстинского и Борсинского сельских округов Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Все остальные блокпосты между районами снимаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в ЗКО зарегистрированы 580 случаев коронавирусной инфекции в 141 очагах заражения. Из общего количества заболевших в Акжаикском районе зарегистрировано - 5 случаев, Бурлинском - 9 случаев , Байтереке – 8 случаев, Сырымском – 6 случаев, Таскалинском - 23 случая, Чингирлауском - 1, Жанибекском - 9, Жангалинском - 2, Теректинском – 16 случаев, на город Уральск приходится 501 зараженный.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из зараженных – житель ЗКО, работающий в Российской Федерации, выявлен на автопереходе на границе с РФ на посту «Таскала».

Также коронавирусная инфекция обнаружена у 31 жителя Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. У 4-х человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, они перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, они взяты под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.