В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области скончался ребенок, который упал в открытый колодец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 14 июня в селе Жанибек Жанибекского района.

«В 22:00 ребенок 2021 года рождения упал в открытый колодец глубиной два метра. Колодец был заполнен водой и находился по адресу: улица Г. Караш, 61. Мальчик умер, не приходя в сознание, хотя был оперативно доставлен в центральную районную больницу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - отмечают в ведомстве.

По словам местных жителей, ребенок упал в колодец, расположенный за зданием акимата района.