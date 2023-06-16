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В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июня 2023, 17:18
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области скончался ребенок, который упал в открытый колодец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 14 июня в селе Жанибек Жанибекского района.

«В 22:00 ребенок 2021 года рождения упал в открытый колодец глубиной два метра. Колодец был заполнен водой и находился по адресу: улица Г. Караш, 61. Мальчик умер, не приходя в сознание, хотя был оперативно доставлен в центральную районную больницу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - отмечают в ведомстве.

По словам местных жителей, ребенок упал в колодец, расположенный за зданием акимата района.


Западно-Казахстанская область   Происшествия   Регионы Казахстана   Уральск  
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