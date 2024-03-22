В ЗКО широко отмечают Наурыз

Жителей региона поздравил с праздником Наурыз аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

- Сегодня Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению национального единства нашего народа, объединению на основе общих ценностей. Президент в своем поздравлении рассказал о реализации 4 масштабных проектов. В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам Главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья. Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа обязательно охватят и Западно-Казахстанский регион. Мы продолжим работу, необходимую населению – строительство и модернизацию социальных, медицинских объектов, дорог, жилья и многое другое, - отметил аким ЗКО.