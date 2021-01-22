В ЗКО с 25 января по 7 февраля вводится усиленный карантин

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области М. Арыспаев подписал постановление о введении на территории региона с 25 января по 7 февраля усиленных ограничительных карантинных мер, передает МИА «Казинформ».

Согласно тексту постановления:

Вводится запрет:

- на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- запрет деятельности всех развлекательных объектов (кинотеатров, театров, объектов культуры (репетиции), банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, бильярд, компьютерных и игровых клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп);

- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства рекомендуются к переводу на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме.

- в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции не менее 2 (двух) метров;

Организация работы Центров обслуживания населения, в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов) в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0;

Разрешение обучения учащихся:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

- комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11 (12) классы: 70% предметов в штатном режиме, 30 % - в дистационном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс -1 кабинет, одновременное нахождение не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

- в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов со II семестра 2020-2021 учебного года перевести на комбинированный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Разрешены дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;

Как будут работать объекты общественного питания, сауны, религиозные объекты, торговые дома, рынки, спортивно-оздоровительные объекты, салоны красоты:

- сауны, SPAцентры в будние дни: с 09.00 часов до 23.00 часов, (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) и с приостановлением работы субботние и воскресные дни.

- религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других);

- продовольственные и непродовольственные открытые рынки (график работы с 09.00 часов до 17.00 часов, с приостановлением работы воскрестные дни.

- продовольственные и непродовольственные крытые рынки (график работы с 09.00 часов до 17.00 часов), с приостановлением работы субботние и воскрестные дни.

- торговые дома и центры (график работы с 10.00 часов до 23.00 часа, заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя), с приостановлением работы субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток расположенных в них.

- непродовольственные магазины (график работы с 10.00 часов до 23.00 часа, заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя), с приостановлением работы субботние и воскресные дни.

- объектам общественного питания (график работы с 09.00 часов до 20.00 часов заполняемость не более 50%, но не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий).

- объекты общественного питания осуществляющие деятельность путем доставки и на вынос – график работы с 09.00 до 23.00 часов.

- разрешить деятельность фудкортов только на доставку и на вынос;

-салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя);

- спортивно-оздоровительные объекты (фитнес центры, бассейны, спортивные и тренажерные залы и др.) - по предварительной записи, заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя и с приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни.

Приостановливается движение межрайонных/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению короновирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Устанавливается следующий график работы общественного транспорта:

Работа общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).

Жителям ЗКО:

- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

- лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости;

- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 (двадцати) человек (а именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров.















