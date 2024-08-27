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    16:42, 27 Август 2024 | GMT +6

    В ЗКО реконструируют дорогу до границы с РФ

    трасса реконструкция
    Фото: пресс-служба акима ЗКО

    Западно-Казахстанский филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» продолжает реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» протяженностью 71,2 км, передает агентство Kazinform.

    Дорога является одним из транспортных коридоров, соединяющим Центральную Азию с Европой. Пользователями дороги являются жители города Аксай, Теректинского и Бурлинского районов ЗКО. Также по данной дороге осуществляются перевозки для Карачаганакского газоконденсатного месторождения, имеющего стратегическое значение для экономики Западно-Казахстанской области и всего Казахстана в целом.

    Выход же на границу Оренбургской области обеспечивает транзитное, международное и пассажирское сообщение.

    — Глава государства подчеркнул, что автодорожная сеть — это кровеносная система экономической и социальной жизни страны и поручил начать масштабное строительство и ремонт дорог. Реконструкция автодороги «Подстепное-Федоровка-граница РФ» — это не просто улучшение инфраструктуры, а стратегически важный проект, который откроет новые возможности для нашего региона, повысит транспортную доступность, сократит время в пути и обеспечит более безопасное передвижение для жителей области, — отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

    Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок, двух мостовых сооружений, устройство 80 водопропускных труб. На участках мобилизовано более 180 единиц дорожно-строительной техники и более 220 человек персонала, два асфальтобетонных завода (АБЗ) и три грунтосмесительные установки (ГСУ).

    Завершение реконструкции автодороги «Подстепное-Федоровка» запланировано в следующем году.

    Теги:
    Реконструкция КазАвтоЖол ЗКО Трассы Россия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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