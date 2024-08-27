В ЗКО реконструируют дорогу до границы с РФ

Западно-Казахстанский филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» продолжает реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» протяженностью 71,2 км, передает агентство Kazinform.

Дорога является одним из транспортных коридоров, соединяющим Центральную Азию с Европой. Пользователями дороги являются жители города Аксай, Теректинского и Бурлинского районов ЗКО. Также по данной дороге осуществляются перевозки для Карачаганакского газоконденсатного месторождения, имеющего стратегическое значение для экономики Западно-Казахстанской области и всего Казахстана в целом.

Выход же на границу Оренбургской области обеспечивает транзитное, международное и пассажирское сообщение.

— Глава государства подчеркнул, что автодорожная сеть — это кровеносная система экономической и социальной жизни страны и поручил начать масштабное строительство и ремонт дорог. Реконструкция автодороги «Подстепное-Федоровка-граница РФ» — это не просто улучшение инфраструктуры, а стратегически важный проект, который откроет новые возможности для нашего региона, повысит транспортную доступность, сократит время в пути и обеспечит более безопасное передвижение для жителей области, — отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок, двух мостовых сооружений, устройство 80 водопропускных труб. На участках мобилизовано более 180 единиц дорожно-строительной техники и более 220 человек персонала, два асфальтобетонных завода (АБЗ) и три грунтосмесительные установки (ГСУ).

Завершение реконструкции автодороги «Подстепное-Федоровка» запланировано в следующем году.