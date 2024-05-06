В ЗКО проводят дезинфекцию на бывших затопленными территориях

С начала паводка в Западно-Казахстанской области было взято 1 489 проб питьевой воды из централизованной и нецентрализованной систем водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического надзора ЗКО Мухамгали Арыспаев на брифинге СЦК, из указанного количества проб для микробиологического исследования было взято 749, в 33 пробах (4,4%) было установлено несоответствие санитарным требованиям.

По словам главы департамента, из 740 проб, взятых для санитарно-химического исследования, несоответствие требованиям было установлено в 41 пробе (5,5%). Большая часть их не соответствовала по жесткости и мутности.

— По пробам воды, не отвечающим требованиям, водохозяйственные организации проводят промывку систем и их дезинфекцию. После этого берутся и исследуются контрольные пробы питьевой воды. По результатам лабораторного мониторинга качества и безопасности воды, опасности возникновения инфекционных заболеваний от воды нет, — сказал Мухамгали Арыспаев.

По его словам, на затопленных территориях возрастает опасность заражения людей патогенными микроорганизмами и распространения инфекционных, в том числе особо опасных заболеваний. Поэтому в 4 районах области проводится дезинфекция в домах и на объектах, которые были затоплены этой весной.

Например, были дезинфицированы 3 сибиреязвенных скотомогильника в селе Оленти Сырымского района, 4 скотомогильника в селах Жымпиты, Оленти, Булдырты и селе Коржын Каратобинского района, здания акиматов и школ, жилые дома, дворы и туалеты.

Такая же работа проводится на водопроводе в селе Косарал Сырымского района, в 124 домах с дворовыми территориями, септиках и туалетах, на скважине в селе Кемер Теректинского района, в школах в сел Подстепное, Узунколь, Шоптыколь и Тонкерис, 52 жилых домах села Подстепное, септиках и туалетах при этих домах, медицинском пункте и жилых домах в селе Аксу Борлинского района.

— Всего по области было затоплено 14 систем водоснабжения, из них 9 — подземные скважины. Сейчас все эти места дезинфицированы и находятся под строгим контролем. Еще отмечу, что в регионе в 10 эвакуационных пунктах находятся 2 325 человек, из них 1 006 — дети. В этих пунктах дежурят специалисты территориальных управлений департамента. Во время дежурств уделяется особое внимание питанию и поддержанию чистоты в помещениях. С этой целью установлен контроль за работами по дезинфекции и проветриванию. Жителям мы напоминаем о необходимости соблюдения простых и эффективных правил во время наводнения, — сказал М.Арыспаев.

По данным департамента, с целью профилактики вирусного гепатита А в пунктах временного размещения 28 детям в возрасте до 14 лет, которые ранее пропустили плановую прививку, была проведена вакцинация.