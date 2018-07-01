В ЗКО произошло возгорание двух автомобилей, 7 человек погибли

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области при ДТП загорелись два автомобиля, в которых сгорели 7 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС ЗКО, 30 июля в 03:06 на 318 километре трассы Самара-Шымкент на территории Сайрамского района столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2170». После столкновения оба автомобиля полностью сгорели. На место происшествия прибыли 1 сотрудник ДЧС ЗКО и 1 единица техники, 9 сотрудников и 1 единица техники филиала АО «Өрт сөндіруші». Пожар был потушен. Выясняются личности погибших.

По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Айнагуль Сакпосыновой, скорая помощь была вызвана в 03:15. Сгорели 7 человек. Тела погибших увезены полицией.

Пресс-служба ДВД ЗКО подтвердила факт происшествия, сообщив, что информация будет предоставлена позже.











Автор: Елжан Ералы



Перевод: Сания Кутбанова