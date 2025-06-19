В ЗКО при ремонте театра завысили смету почти на миллиард тенге

Как сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции РК по ЗКО, одним из приоритетных направлений является антикоррупционный мониторинг государственных закупок, в частности – выявление случаев завышения плановых цен на закупаемые товары, работы и услуги.

– В ходе мониторинга было выявлено завышение сметной стоимости капитального ремонта здания Казахского драматического театра им. Х. Бокеевой, запланированной на сумму 2,9 млрд тенге. По предложению департамента, уполномоченный орган пересмотрел проект и внёс соответствующие изменения, что позволило предотвратить неэффективное использование более 980 млн тенге бюджетных средств, – сообщили в ведомстве.

По словам заместителя руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела ЗКО Жениса Ныгметуллина, капитальный ремонт театра, начатый в 2023 году, так и не был выполнен подрядчиком и впоследствии был остановлен по решению суда.

Он отметил, что возник ряд проблем из-за нехватки финансирования для продолжения научно-реставрационных работ. В частности, требовалось внести изменения в действующую научно-проектную документацию и найти инвестора, который мог бы временно профинансировать работы до выделения средств из областного бюджета.

– В результате был заключён договор с ТОО «Күмбез» (г. Алматы), имеющим опыт в научно-реставрационных работах. Работы начались 9 июня за счёт собственных средств инвестора. Авторский надзор осуществляет ТОО «ИНЖСЕРВИС ПЛЮС», технический надзор – ТОО «БК Монтаж» (оба из Уральска). Общая стоимость проекта – 2,2 млрд тенге. Капитальный ремонт ведётся в соответствии с научно-проектной документацией. Завершение работ запланировано на декабрь текущего года. Финансирование будет выделено после уточнения областного бюджета, – сообщил Ж. Ныгметуллин.

Заместитель руководителя управления подтвердил, что смета была пересмотрена в соответствии с предложением департамента.