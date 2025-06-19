РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    В ЗКО при ремонте театра завысили смету почти на миллиард тенге

    Антикоррупционная служба Западно-Казахстанской области предотвратила неэффективное использование почти 1 млрд тенге при госзакупках, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги
    Фото: прокуратура

    Как сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции РК по ЗКО, одним из приоритетных направлений является антикоррупционный мониторинг государственных закупок, в частности – выявление случаев завышения плановых цен на закупаемые товары, работы и услуги.

    – В ходе мониторинга было выявлено завышение сметной стоимости капитального ремонта здания Казахского драматического театра им. Х. Бокеевой, запланированной на сумму 2,9 млрд тенге. По предложению департамента, уполномоченный орган пересмотрел проект и внёс соответствующие изменения, что позволило предотвратить неэффективное использование более 980 млн тенге бюджетных средств, – сообщили в ведомстве.

    По словам заместителя руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела ЗКО Жениса Ныгметуллина, капитальный ремонт театра, начатый в 2023 году, так и не был выполнен подрядчиком и впоследствии был остановлен по решению суда.

    Он отметил, что возник ряд проблем из-за нехватки финансирования для продолжения научно-реставрационных работ. В частности, требовалось внести изменения в действующую научно-проектную документацию и найти инвестора, который мог бы временно профинансировать работы до выделения средств из областного бюджета.

    – В результате был заключён договор с ТОО «Күмбез» (г. Алматы), имеющим опыт в научно-реставрационных работах. Работы начались 9 июня за счёт собственных средств инвестора. Авторский надзор осуществляет ТОО «ИНЖСЕРВИС ПЛЮС», технический надзор – ТОО «БК Монтаж» (оба из Уральска). Общая стоимость проекта – 2,2 млрд тенге. Капитальный ремонт ведётся в соответствии с научно-проектной документацией. Завершение работ запланировано на декабрь текущего года. Финансирование будет выделено после уточнения областного бюджета, – сообщил Ж. Ныгметуллин.

    Заместитель руководителя управления подтвердил, что смета была пересмотрена в соответствии с предложением департамента.

    Теги:
    ЗКО Регионы Театр Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают