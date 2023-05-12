В ЗКО предпринимателю незаконно начислили налогов на 40 миллионов тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционную службу по Западно-Казахстанской области обратился предприниматель с жалобой на управление госдоходов г.Уральск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт департамента Агентства по противодействию коррупции РК.
Так, орган госдоходов выставил уведомление о начислении дополнительных 40 млн. тенге налоговой задолженности.
Причина доначисления – неверное указание кода ТН ВЭД при импорте грузового авто. Между тем, импортированный товар полностью соответствует заявленному коду, изначально рассчитанные и оплаченные при оформлении таможенные платежи и налоги соответствуют законодательству.
Департаментом проведено совещание с заинтересованными сторонами. Доводы о законности изначального таможенного оформления подтвердились.
По рекомендации департамента управлением госдоходов уведомление отозвано.