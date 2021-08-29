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В ЗКО перевернулся трактор: погиб ребенок и мужчина

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Августа 2021, 17:14
В ЗКО перевернулся трактор: погиб ребенок и мужчина

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области перевернулся трактор, погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ДТП произошло в Бокейординском районе 26 августа, в 10:30. В результате погибли мужчина, 1994 года рождения, и девочка, 2013 года рождения.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст.345 1ч. УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Ранее, 22 августа, сообщалось о двух ДТП с участием большегруза на трассе Уральск - Атырау. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, первая авария произошла на трассе Уральск - Атырау на территории Махамбетского района, в результате которой погибли три человека. В торая авария произошла на 224 километре трассы Уральск - Атырау, 70-летний водитель за рулем Volkswagen врезался в стоящую фуру. От полученных травм он скончался на месте. В аварии пострадали ещё двое пассажиров из легкового авто.


Западно-Казахстанская область   ДТП   МВД РК  
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