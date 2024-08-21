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    10:45, 21 Август 2024 | GMT +6

    В ЗКО отремонтировали 42 км дороги до границы с Россией

    В ЗКО отремонтировали 42 км дороги до границы с Россией
    Фото: KaзАвтоЖол

    В ЗКО отремонтировали участок автодороги «Казталовка – Жанибек – граница РФ», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу национальной компании «КазАвтоЖол».

    Завершен капитальный ремонт на участке автомобильной дороги республиканского значения «Казталовка – Жанибек – граница РФ» с 95-го по 138-й километр, общей протяжённостью 42,2 км, уточнили в нацкомпании.

    На сегодняшний день на участке с 95 по 138 км (42,2 км) успешно завершены работы по устройству конструктивных слоёв дорожной одежды, включая два слоя асфальтобетонного покрытия, а также завершено устройство 17 водопропускных труб.

    С начала строительного сезона в реализации проекта было задействовано около 85 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 150 человек персонала. Также было уложено более 100 000 тонн асфальтобетонной смеси.

    В настоящее время на участке продолжаются работы по укреплению обочин, устройству съездов и обустройству дороги, в том числе установке дорожных знаков и нанесению разметки.

    В рамках проекта предусмотрено устройство площадки для отдыха с установкой модульных санитарно-гигиенических узлов.

    Полное завершение проекта запланировано на конец 2024 года.

    Ранее нацкомпания «КазАвтоЖол» сообщала о скором завершении ключевых работ по реконструкции автодороги «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» в области Жетысу.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол ЗКО Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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