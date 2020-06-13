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В ЗКО насмерть ударило током электромонтера

13 Июня 2020 21:35
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В ЗКО насмерть ударило током электромонтера

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области ударило током электромонтера. Мужчина скончался на месте, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Несчастный случай на электрическом столбе произошел в ЗКО. В Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области поступило сообщение о том, что на опоре линий электропередачи, расположенной на центральном проспекте города им.Н.Назарбаева, ударило током человека.

На место происшествия оперативно прибыли 4 сотрудника и 1 единица техники оперативно-спасательного отряда службы. К сожалению, спасти электромонтера не удалось. Мужчина, 1990 года рождения, скончался на месте. Сотрудники учреждения совместно с работниками РЭК при помощи спецтехники спустили погибшего электромонтера на землю и передали тело в компетентный орган.

Сотрудники ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО» (г. Уральск) предупреждают население: Если вы стали свидетелями происшествия с поражением электрического тока, необходимо незамедлительно сообщить диспетчеру по телефону, указанному в корпусе или на дверях подстанции, а также сообщить о происшествии в экстренную службу по номеру 103 или номеру Службы спасения 112.



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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Аида Галиева

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