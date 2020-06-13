В ЗКО насмерть ударило током электромонтера
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области ударило током электромонтера. Мужчина скончался на месте, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Несчастный случай на электрическом столбе произошел в ЗКО. В Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области поступило сообщение о том, что на опоре линий электропередачи, расположенной на центральном проспекте города им.Н.Назарбаева, ударило током человека.
На место происшествия оперативно прибыли 4 сотрудника и 1 единица техники оперативно-спасательного отряда службы. К сожалению, спасти электромонтера не удалось. Мужчина, 1990 года рождения, скончался на месте. Сотрудники учреждения совместно с работниками РЭК при помощи спецтехники спустили погибшего электромонтера на землю и передали тело в компетентный орган.
Сотрудники ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО» (г. Уральск) предупреждают население: Если вы стали свидетелями происшествия с поражением электрического тока, необходимо незамедлительно сообщить диспетчеру по телефону, указанному в корпусе или на дверях подстанции, а также сообщить о происшествии в экстренную службу по номеру 103 или номеру Службы спасения 112.
- В ЗКО 1200 студентов отряда «Жасыл ел» озеленяют регион
- 10 человек погибли и еще 117 пострадали при взрыве автоцистерны на востоке Китая
- От грозового разряда вспыхнул пожар в природном резервате «Ертіс орманы»
- Какие ограничительные меры вводятся в ЗКО – постановление главного санврача
- 26-летнего мужчину застрелили в ЗКО
- Молния стала причиной пожара в Бурабае
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана