РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В ЗКО началась масштабная реконструкция на автомобильном пункте пропуска «Сырым»

    В Западно-Казахстанской области планируется с 10 июля начать реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Сырым», расположенного на границе с Россией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: yandex.kz

    Как сообщил исполняющий обязанности директора филиала АО «НК «КазАвтоЖол» по ЗКО Мирлан Насипов на совещании, проведённом в Палате предпринимателей ЗКО, стоимость строительно-монтажных работ оценена в 22 миллиарда тенге.

    По его словам, в текущем году на реализацию проекта выделено 9,9 миллиарда тенге.

    — Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Сырым» рассчитана на 16 месяцев. В качестве подрядчика определена компания QSM ENGINEERING. Сейчас проводятся подготовительные работы, такие как замена кабин паспортного контроля, прокладка временных инженерных коммуникаций, установка ограждений внутри пункта пропуска. Планируется строительство трёхэтажного административного здания и двух инспекционно-досмотровых комплексов. Количество дорожных полос будет увеличено до двенадцати, ещё две дополнительные полосы будут предназначены для крупногабаритного транспорта, — сообщил Мирлан Насипов.

    По его словам, для грузового автотранспорта проезд через данный пункт пропуска ограничиваться не будет, а легковые автомобили планируется перенаправить через другие пункты пропуска региона — «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ЗКО пункт пропуска «Сырым» может быть закрыт на срок до 16 месяцев.

    Теги:
    ЗКО Граница Авто Западно-Казахстанская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают