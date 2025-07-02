В ЗКО началась масштабная реконструкция на автомобильном пункте пропуска «Сырым»

Как сообщил исполняющий обязанности директора филиала АО «НК «КазАвтоЖол» по ЗКО Мирлан Насипов на совещании, проведённом в Палате предпринимателей ЗКО, стоимость строительно-монтажных работ оценена в 22 миллиарда тенге.

По его словам, в текущем году на реализацию проекта выделено 9,9 миллиарда тенге.

— Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Сырым» рассчитана на 16 месяцев. В качестве подрядчика определена компания QSM ENGINEERING. Сейчас проводятся подготовительные работы, такие как замена кабин паспортного контроля, прокладка временных инженерных коммуникаций, установка ограждений внутри пункта пропуска. Планируется строительство трёхэтажного административного здания и двух инспекционно-досмотровых комплексов. Количество дорожных полос будет увеличено до двенадцати, ещё две дополнительные полосы будут предназначены для крупногабаритного транспорта, — сообщил Мирлан Насипов.

По его словам, для грузового автотранспорта проезд через данный пункт пропуска ограничиваться не будет, а легковые автомобили планируется перенаправить через другие пункты пропуска региона — «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ЗКО пункт пропуска «Сырым» может быть закрыт на срок до 16 месяцев.