В ЗКО наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом на 15,7 %
Из 1 354 случаев по эпидемиологическим показаниям при обследовании больных с симптомами ОРВИ – 654 случая, при обследовании очагов инфекции у контактных – 450 случаев, с профилактической целью выявлены – 159 случаев и с целью эпидемиологического надзора перед госпитализацией в стационары – 91 случай.
Обследованы и взяты под медицинское наблюдение 1 990 контактных лиц.
За последнюю неделю с 12 по 20 февраля 2021 года, по сравнению с предыдущей неделей с 5 по 11 февраля 2021 года, наблюдается снижение заболеваемости на 15,7 %.
По профессиональному составу из числа заболевших наиболее уязвимой группой являются:
работающие лица - 31,9%
пенсионеры - 26,8%
не работающие лица - 23,1%
школьники - 7.2%
медицинские работники - 2,5%
учителя - 3,0 %
неорганизованные дети - 1.2%
воспитатели садов - 1,1%
студенты - 1,9%
организованные дети - 0.4%
силовые структуры - 0,5%.
С начала 3 четверти (с 11 января) в области зарегистрировано 207 случаев заболевания COVID-19 среди учеников, 114 в офлайн обучении, 93 на дистанционном.
В настоящее время постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 4 школы.