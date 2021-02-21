В ЗКО наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом на 15,7 %

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля 2021 года в Западно- Казахстанской области выявлено 1 354 случая заболевания COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

Из 1 354 случаев по эпидемиологическим показаниям при обследовании больных с симптомами ОРВИ – 654 случая, при обследовании очагов инфекции у контактных – 450 случаев, с профилактической целью выявлены – 159 случаев и с целью эпидемиологического надзора перед госпитализацией в стационары – 91 случай.

Обследованы и взяты под медицинское наблюдение 1 990 контактных лиц.

За последнюю неделю с 12 по 20 февраля 2021 года, по сравнению с предыдущей неделей с 5 по 11 февраля 2021 года, наблюдается снижение заболеваемости на 15,7 %.

По профессиональному составу из числа заболевших наиболее уязвимой группой являются:

работающие лица - 31,9%

пенсионеры - 26,8%

не работающие лица - 23,1%

школьники - 7.2%

медицинские работники - 2,5%

учителя - 3,0 %

неорганизованные дети - 1.2%

воспитатели садов - 1,1%

студенты - 1,9%

организованные дети - 0.4%

силовые структуры - 0,5%.

С начала 3 четверти (с 11 января) в области зарегистрировано 207 случаев заболевания COVID-19 среди учеников, 114 в офлайн обучении, 93 на дистанционном.

В настоящее время постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 4 школы.