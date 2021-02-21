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    19:31, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    В ЗКО наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом на 15,7 %

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля 2021 года в Западно- Казахстанской области выявлено 1 354 случая заболевания COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

    Из 1 354 случаев по эпидемиологическим показаниям при обследовании больных с симптомами ОРВИ – 654 случая, при обследовании очагов инфекции у контактных – 450 случаев, с профилактической целью выявлены – 159 случаев и с целью эпидемиологического надзора перед госпитализацией в стационары – 91 случай.

    Обследованы и взяты под медицинское наблюдение 1 990 контактных лиц.

    За последнюю неделю с 12 по 20 февраля 2021 года, по сравнению с предыдущей неделей с 5 по 11 февраля 2021 года, наблюдается снижение заболеваемости на 15,7 %.

    По профессиональному составу из числа заболевших наиболее уязвимой группой являются:

    работающие лица - 31,9%

    пенсионеры - 26,8%

    не работающие лица - 23,1%

    школьники - 7.2%

    медицинские работники - 2,5%

    учителя - 3,0 %

    неорганизованные дети - 1.2%

    воспитатели садов - 1,1%

    студенты - 1,9%

    организованные дети - 0.4%

    силовые структуры - 0,5%.

    С начала 3 четверти (с 11 января) в области зарегистрировано 207 случаев заболевания COVID-19 среди учеников, 114 в офлайн обучении, 93 на дистанционном.

    В настоящее время постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 4 школы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Западно-Казахстанская область
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