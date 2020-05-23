В ЗКО карантинный режим продлили до 15 июня

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за последние сутки выявили еще 10 заболевших коронавирусом. Уровень заболеваемости в течение недели фиксировался от 2,8% до 4,3%. В связи с этим, было принято решение продлить карантин в регионе до 15 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбека Мустаева, одним из факторов продления карантинного режима стало то, что в настоящее время стали увеличиваться данные по местам очагов заражения, так называемые домашние случаи выявления больных. Коронавирусная инфекция просочилась в районы области. Так, из 370 случаев заболевших в регионе в Акжаикском районе зарегистрировано 5 случаев, Бурлинском – 7 случаев , Байтереке – 3 случая, Таскалинском – 10 случаев.

«На город Уральск приходится 340 случаев заболевших коронавирусом. В Таскалинском районе из 5 зараженных один медработник провизорного госпиталя, трое сотрудников полиции, остальные контактные с ними. В Теректинском районе заболел фельдшер, который контактировал с прибывшим работником Тенгизского месторождения Атырауской области. В Сырымском районе зафиксированы 4 случая инфицированных людей, которые заразились от одного сельчанина, который первоначально утверждал, что ни с кем не контактировал, но, как оказалось, ездил в областной центр. Поэтому было принято дополнительное решение закрыть район на карантин. Также за прошедшие сутки COVID-19 был подтвержден у одного из сотрудников КПО б.в., который был в контакте с родственником, вернувшимся с работы из Тенгизского месторождения Атырауской области, – пояснил Н. Мустаев.

Коронавирусная инфекция на сегодня зафиксирована в 86 очагах по области. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 11 случаев. Темп прироста за 22 мая составил 2,8%. Из общего количества заболевших 275 больных являются жителями ЗКО, из других регионов Казахстана – 84 человека, с других государств – 7 человек. 251 человек зарегистрирован как завозной случай коронавируса, из Российской Федерации – 182 человека, Атырауской области – 68 случаев, из которых на ТШО приходится 67 случаев заболевших. Всего на завозные случаи приходится 67,8% от общего количества заболевших.

В настоящее время в областной инфекционной больнице получают лечение 144 человека, в провизорном госпитале под наблюдение медработников 22 человека, в карантинном стационаре – 217 человек, 1208 человек находятся на домашнем карантине. 226 человек после двукратного отрицательного результата ПЦР на коронавирус были выписаны из больницы. Все они в течение 14 дней должны будут находиться дома на самоизоляции.