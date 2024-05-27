В ЗКО бухгалтер-лудоман попал за решетку

Приговором Каратобинского районного суда бухгалтер государственного учреждения осужден на 3 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области.

Прокуратурой Каратобинского района Западно-Казахстанской области был выявлен факт незаконного использования ЭЦП-ключа руководства. Бухгалтер госучреждения, используя ЭЦП-ключ руководителя, незаконно перечислил на свой счет бюджетные средства на сумму почти 7 млн тенге.

Прокуратурой было начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.189 Уголовного кодекса (присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере). Подсудимым возмещен ущерб лишь на 1 млн тенге.

Согласно показаниям подсудимого в суде похищенные средства он потратил на онлайн азартные игры.

Приговор не вступил в законную силу.