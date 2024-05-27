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    12:45, 27 Май 2024 | GMT +6

    В ЗКО бухгалтер-лудоман попал за решетку

    азартные игры
    Фото: pixabay

    Приговором Каратобинского районного суда бухгалтер государственного учреждения осужден на 3 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области.

    Прокуратурой Каратобинского района Западно-Казахстанской области был выявлен факт незаконного использования ЭЦП-ключа руководства. Бухгалтер госучреждения, используя ЭЦП-ключ руководителя, незаконно перечислил на свой счет бюджетные средства на сумму почти 7 млн тенге.

    Прокуратурой было начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.189 Уголовного кодекса (присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере). Подсудимым возмещен ущерб лишь на 1 млн тенге.

    Согласно показаниям подсудимого в суде похищенные средства он потратил на онлайн азартные игры.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    ЗКО Лудомания и игромания Регионы Казахстана Суды Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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