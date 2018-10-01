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В ЗКО будут отмечать 100-летие Жубана Молдагалиева
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области стартуют мероприятия к 100-летию со дня рождения поэта, писателя Жубана Молдагалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Уральске стали известны имена победителей Жубановских чтений, проводимых с целью увековечения памяти великого сына казахского народа.
В конкурсе, организованном областной универсальной научной библиотекой имени Ж. Молдагалиева, принимали участие 17 претендентов.
Творческое состязание состояло из 4-х этапов.
В первом туре участники должны были прочитать стихотворение Жубана Молдагалиева либо поэтическое произведение собственного сочинения, или исполнить песню на стихи Жубана Молдагалиева.
На следующем этапе конкурсантов проверяли на знание творчества поэта.
В туре «Вечное наследие поэта» претенденты читали наизусть его стихи, после участников проверяли на способность выражать свои мысли с использованием жубановских стихотворных рифм.
Победителем конкурса, длившегося 2 дня, стала студентка педколледжа имени Ж. Досмухамедова Зафура Мамут. Студент Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова Акниет Кайыргалиев, Жандарбек Мажит из технологического колледжа и студент педколледжа имени Ж. Досмухамедова Береке Орынбасар стали обладателями второго места. На третьем месте оказались Асылзада Муратова студентка (Технологический колледж), Курманай Заур (Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова) и Нуртилек Жангельдинов (Республиканский колледж высоких технологий).
По словам поэта, члена Союза писателей Казахстана Айткали Нарикова, было выдвинуто предложение о праздновании в 2020 году 100-летия со дня рождения Жубана Молдагалиева на уровне ЮНЕСКО. В регионе уже начались подготовительные мероприятия к этой юбилейной дате. Также в следующем году исполняется 55 лет со дня публикации его знаменитой поэмы «Мен - қазақпын».
Автор: Елжан Ералы
Перевод: Сабина Биржанкызы
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