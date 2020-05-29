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15:19
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В ЗКО более 10 тысяч волонтеров оказывают помощь населению
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области более 10 тысяч волонтеров участвуют в реализации социально-значимых проектов, оказывая безвозмездную помощь организациям и жителям, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Волонтерский корпус ЗКО «Акжайык волонтерлері» был создан в 2017 году при поддержке областного управления по вопросам молодежной политики. В состав корпуса были включены все волонтерские клубы области, организации, группы, среди которых волонтеры от учащихся школ до рабочей молодежи.
С целью создания единой базы волонтеров функционирует сайт volunteer07.kz. Работа волонтеров строится по 15 направлениям – «Медицина», «Экология», «Социальная помощь», «Медиа», «Событийная помощь», «ЗОО», «ЧС волонтерство», «Культура», «Донор», «Спорт», «PRO BONO и интеллектуальное волонтерство», «Корпоративное сотрудничество», «Виртуальная помощь» и «Этноволонтерство»).
«На сегодняшний день у нас работают более 60 волонтерских групп и свыше 10 тысяч волонтеров по области. Во время чрезвычайного положения в стране и сейчас, в период карантина в регионе, при помощи волонтеров оказана помощь жителям области в виде продуктов питания и лекарств. Около 5 тысяч семей областного центра и в районах получили продуктовые корзины. Также силами волонтеров области было сшито свыше 80 тысяч многоразовых масок, которые раздавались бесплатно в местах массового скопления людей. В этот период были задействованы свыше тысячи волонтеров в г. Уральске и районах области», – отметил руководитель областного ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО Мейербек Нуркен.
Сейчас волонтеры области проводят разъяснительную работу с населением по соблюдению санитарных требований. Они следят за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте и торговых центрах, а также продолжают акцию «Молодежный контроль» со специалистами управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральска.
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