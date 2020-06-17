В ЗКО больных коронавирусом будут размещать в городской многопрофильной больнице

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В Уральске из-за массового наплыва больных коронавирусной инфекцией городскую многопрофильную больницу перепрофилируют для лечения больных с КВИ, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Областная инфекционная больница не справляется с большим количеством зараженных коронавирусной инфекцией, нет свободных койко-мест для лечения пациентов. Поэтому областным управлением здравоохранения совместно с акиматом области было принято решение передать городскую больницу, расположенную в 7-м микрорайоне, для размещения и лечения больных коронавирусом. После отмены карантина в регионе скорость распространения вируса вышла из-под контроля и больницы не справляются с большим количеством больных.

— Городская многопрофильная больница не принимает сейчас пациентов на плановые операции и лечение. В ней будут размещены дополнительные 200 койко-мест для больных коронавирусом. Сейчас пошло массовое заражение не только по областному центру, но и во всех районах области, – отметил руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбек Каюпов.

Напомним, что в трех районах области карантин был продлен из-за большого количества регистрируемых зараженных COVID-19.



