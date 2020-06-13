В ЗКО 1200 студентов отряда «Жасыл ел» озеленяют регион

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Бойцы отряда «Жасыл ел» ежегодно выходят на улицы городов и сел региона, чтобы улучшить экологию края и защитить зеленые насаждения. В этом году 1200 человек приступят к работе, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В Западно-Казахстанской области свыше 1200 студентов отряда «Жасыл Ел» будут работать на улицах областного центра и в районах. В данный момент к работе приступили более трехсот человек. Все студенты пришли в отряд добровольно, с огромным желанием сделать город чище и краше. Их труд будет оплачен, в месяц зарплата выходит 70 тысяч тенге.

Молодежное трудовое движение «Жасыл Ел» зародилось в Казахстане по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Летняя работа студентов направлена не только на улучшение экологии, защиту лесных массивов и зеленых насаждений, но и на трудовое воспитание молодежи. Через заботу о родном крае в молодых людях воспитываются патриотизм и гражданская закалка.

– В данный момент порядка 150 человек задействовано в Уральске, также бойцы работают и в районах области. В их задачи входит озеленение, покраска, побелка, также они очищают от мусора прибрежные зоны, ухаживают за насаждениями в парках, садах и скверах, – говорит и.о. руководителя управления по вопросам молодежной политики ЗКО Нурхат Ораш.

Всего за три летних месяца в отряде «Жасыл Ел» будут работать 1175 студентов. Бойцы студенческого отряда также будут работать в лесничествах. Студентка ЗКГУ им.Махамбета Утемисова Дина Ауельбаева поделилась, что в этом году впервые вступает в молодежный отряд. «Мы начинаем работу с 9 утра и заканчиваем в 18 вечера. Нам выдали форму, очень удобную, она плотная и защищает нас от комаров и мошек. В отряде, в основном, студенты первых-вторых курсов вузов. Здесь они приобретают необходимую практику», - говорит девушка.

Как говорят организаторы работы отряда «Жасыл Ел», всех лучших бойцов по итогам трудового семестра наградят дипломами и ценными подарками.



