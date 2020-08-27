В ЗКО 1 сентября в первый класс пойдут 12 тысяч учеников

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В этом году по области в школу пойдут 12 тысяч первоклашек, а ряды педагогов пополнят около 300 молодых специалистов – выпускников Западно-Казахстанского университета им.Махамбета Утемисова, Высшего педагогического колледжа им. Жаханши Досмухамедова, Женского педагогического университета, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил аким области Гали Искалиев на прошедшей недавно в регионе областной педконференции, 2019-2020 учебный год, несмотря на сложности в связи с пандемией и переходом на дистанционное обучение, был насыщен событиями и достижениями учеников и учителей. 35 учащихся области стали призерами республиканских и международных олимпиад и научных соревнований. В прошедшем учебном году школы области окончили более 5 тысяч выпускников. Из них 1778 (41,6% от участников ЕНТ) выпускников стали обладателями образовательного гранта высших учебных заведений, 11 - поступили в Назарбаев Университет, 94 - в университеты ближнего и дальнего зарубежья. Отрадно отметить, что в этом году все выпускники областной специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий для одаренных детей, школы-лицея «Саулет» Таскалинского района, школы-лицея №41 естественно-математического направления города Уральска, лингвистической гимназии Теректинского района стали обладателями образовательных грантов.

- Согласно новому закону «О статусе педагога», который даст возможность поднять престиж профессии учителя, будут постепенно увеличиваться льготы для учителей. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в течение 4 лет предусмотрено увеличение оплаты труда педагогов в 2 раза. Повышение заработной платы будет производиться до 2023 года на 25% ежегодно, и, соответственно, в 2023 году заработная плата увеличится дважды по сравнению с 2019 годом. Также производятся доплаты учителям по обновленному содержанию образования в размере 30% и за педагогическое мастерство - от 30 до 50% от должностного оклада. В настоящее время у учителя, работающего в сельской местности, имеющего высшую квалификационную категорию и стаж работы более 25 лет, заработная плата составляет в среднем 300 тысяч тенге, – сказал аким области.

В этом году от акима области выпускникам выделено 100 образовательных грантов, из которых 50 грантов нашли своего владельца. Из них 37 - по медицинским специальностям, 9 - по педагогическим и 4 - по теологическим специальностям. Вынужденный переход на дистанционное обучение показал насколько важен труд педагогов, и они безусловно, заслуживают уважения. «Новый формат дистанционного обучения потребовал дополнить имеющиеся профессиональные компетенции учителя цифровыми навыками. Хочется отметить, что в такое непростое время, в условиях пандемии, учителя не растерялись и быстро научились дистанционно проводить уроки. Они умело использовали разные интерактивные ресурсы и функции используемых программ», - отметил аким области.



