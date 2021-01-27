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    13:34, 27 Январь 2021 | GMT +6

    В жутком ДТП погибли четыре человека в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в дорожно-транспортном проишествии погибли 4 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что ДТП произошло 26 января около 20:00 часов на 88-м км автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха – РФ, на территории Шемонаихинского района. В районе поворота в село Рулиха 32-летний водитель автомобиля марки «КамАЗ 5320» с прицепом, следуя со стороны города Шемонаиха в Усть-Каменогорск, допустил боковое столкновение прицепа со встречно движущимся автомобилем марки «ВАЗ 2112».

    «В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» и трое его пассажиров (31-летняя женщина и двое 29-летних мужчин) скончались на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе ДП области.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.



    Теги:
    МВД РК ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Транспорт Общество Происшествия Правоохранительные органы
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