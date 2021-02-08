В журнале The Lancet Oncology опубликовано исследование по раку в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В журнале The Lancet Oncology опубликована статья по распространенности стадий рака молочной железы и рака шейки матки в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Статья по распространённости стадий рака молочной железы и рака шейки матки в Казахстане опубликована в последнем выпуске журнала The Lancet Oncology от 5 февраля 2021 года.

Соавтором статьи от Казахстана выступила Академик НАН РК, профессор, доктор медицинских наук, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Полное название работы «Сравнение распределения стадий рака молочной железы и рака шейки матки в 10 постсоветских странах: популяционное исследование». Над материалом работала группа авторов из разных стран мира.

В статье приведены данные за последние 10 лет по распространенности стадий рака молочной железы, и рака шейки матки. Использованы результаты 10-летних наблюдений казахстанских онкологов по раку молочной железы и раку шейки матки, обсуждается распределение стадий рака в постсоветских странах по сравнению с ведущими странами мира.

Показано, что по данным регистров, в Казахстане, Беларуси и Украине при раке шейки матки приблизительно 70% занимают 1-2 стадии, тогда как в Армении, Молдове 50 % занимают 3-4 стадии. Отмечается роль скрининга онкологических заболеваний, а также необходимость создания канцер-регистров и унификации данных. С этой целью разработана Глобальная инициатива под руководством IARC по развитию программ развития канцер-регистров.

Рак молочной железы - занимает первое место в структуре злокачественных новообразований у женщин. Среди казахстанок ежегодно выявляется около 4000 больных рака молочной железы, умирают 1400 женщин. При своевременной диагностике и на ранней стадии болезни полное излечивание пациенток составляет до 95 процентов.

Рак шейки матки у женщин в структуре онкопатологии в Казахстане занимает второе место после рака молочной железы. Ежегодно регистрируются более 1700 новых случаев рака шейки матки и около 600 случаев смертельных исходов от этого заболевания. Пик заболеваемости раком шейки матки приходится на 40-44 года.

В Казахстане ежегодно регистрируется около 36 тысяч новых случаев рака. С начала пандемии свыше двух тысяч онкобольных казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией.