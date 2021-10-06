В жизни надо побеждать свои страхи – вейкбордист о трюке на Большой Алматинке
Видеоролик распространился в социальных сетях.
31-летний Алмаз Смайлкулов родом из Бишкека, но многие годы жил в России. Три года назад переехал в Алматы.
«Последние 10 лет я профессионально занимаюсь вейкбордингом. Здесь, в Алматы, сейчас тренирую детей. У нас своя детская школа. Идея заключается в том, чтобы популяризировать этот вид спорта»,- рассказал спортсмен.
Он также поделился тем, как были организованы съемки на реке Большая Алматинка.
«Перед тем, как снять ролик, наша команда официально запросила разрешение от городского акимата. В жизни надо побеждать свои страхи. Но вейкборд - это безопасный вид спорта. Трюки выполнялись исключительно для популяризации спорта. Катался я полностью в защите. Снимал на видео известный видеограф»,- добавил он.