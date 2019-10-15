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В жилые дома Атырау пришло тепло

15 Октября 2019 22:52
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В жилые дома Атырау пришло тепло

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В жилые дома Атырау пришло тепло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во вторник в городе по графику началось подключение многоэтажных домов к теплоснабжению. На сегодняшний день подключено 789 многоквартирных домов из 956, в которые должно прийти тепло. Часть домов по просьбам КСК получили тепло до 15 октября», сообщили в пресс-службе городского акимата.

Напомнив, что школы, детские сады и больницы, другие социальные объекты были подключены к теплу 1 октября.

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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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