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В жилые дома Атырау пришло тепло
15 Октября 2019 22:52
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В жилые дома Атырау пришло тепло, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Во вторник в городе по графику началось подключение многоэтажных домов к теплоснабжению. На сегодняшний день подключено 789 многоквартирных домов из 956, в которые должно прийти тепло. Часть домов по просьбам КСК получили тепло до 15 октября», сообщили в пресс-службе городского акимата.
Напомнив, что школы, детские сады и больницы, другие социальные объекты были подключены к теплу 1 октября.
Ключевые слова: Атырауская область,
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