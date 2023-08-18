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В Жезказгане украли более 13 тысяч метров поливочного трубопровода

Редактор:  
Зифа Хабирова
18 Августа 2023, 10:53
В Жезказгане украли более 13 тысяч метров поливочного трубопровода

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент АФМ по области Улытау завершил досудебное расследование по подозрению в хищении более 13 тысяч метров трубопровода, расположенного в Жезказгане, передает МИА «Казинформ».

Установлено, что руководитель государственного учреждения, будучи в предварительном сговоре с группой лиц, совершил хищение государственного имущества на общую сумму более 288 млн тенге.

При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вводило в заблуждение следствие, предоставляя фиктивные справки об отсутствии указанного объекта на балансе государственного органа, тогда как в действительности вышеуказанный поливочный водопровод состоял в коммунальной собственности.

Данный трубопровод был предназначен для обеспечения поливочной водой дачных участков, расположенных в районе аэропорта Жезказгана.

Отметим, в данный момент указанный гражданин не является работником коммунального предприятия.

Уголовное дело направлено в суд.


Улытауская область  
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