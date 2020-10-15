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В Жезказгане работников сферы образования, культуры и СМИ наградили премией «Тұлға»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Октября 2020, 09:32
В Жезказгане работников сферы образования, культуры и СМИ наградили премией «Тұлға»

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане состоялась торжественная церемония вручения премии «Тұлға». Это высокая оценка труда работников сферы образования, культуры, искусства и СМИ. Мероприятие было приурочено к 1150-летию Абу Насыра аль-Фараби и 175-летию Абая, передает МИА «Казинформ».

Меценатом премии и организатором мероприятия в рамках программы «Рухани жаңғыру» выступил Бекзат Алтынбеков - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области, депутат Карагандинского областного маслихата.

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На церемонию вручения премии были приглашены известные актёры театра и кино, ветераны культуры, образования и СМИ, представители государственных структур и общественные деятели.

В торжественной обстановке были озвучены имена обладателей премии «Тұлға». В этом году высокой награды удостоились:

- заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Меруерт Утекешова;

- директор педагогического колледжа имени М. Ауэзова (г. Семей) Шагангуль Жанаева;

- известный поэт Серик Аксункарулы;

- заслуженный деятель Казахстана, член Союза журналистов РК Сауле Мешитбаева;

- общественный деятель Назипа Шанаи.

Премиантам вручили статуэтки, дипломы, нагрудные знаки и денежные подарки.

Во время мероприятия также наградили именными премиями работников СМИ, образования, культуры и искусства.

В сфере СМИ и культуры были отмечены:

- премией имени Камала Смаилова - талантливый журналист Байкал Баядилов;

- премией имени Сабита Байдалина - директор Карагандинского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» Берик Дюсетаев;

- премией имени Зулпы Чумаковой - главный редактор газеты «Жезказганский вестник» Эльвира Алпанбаева;

- премией имени Баубека Булкышева - почётный гражданин Улытауского района, айтыскер, многократный победитель республиканских и международных айтысов Мукаш Сейтказинов;

- премией имени Мукана Иманжанова - директор ТОО «Редакция газеты «Сарыарка» Дархан Мухан;

- премией имени Аппаза Каражигитова - поэт, лауреат международного фестиваля «Шабыт» Танакоз Толкынкызы.

За вклад в воспитание будущего поколения и развитие образования наградили:

- премией имени Шабала Бейсенбекова - обладательницу ордена «Құрмет» и нагрудного знака имени Ы. Алтынсарина, заслуженного работника образования Айман Тукбаеву;

- премией имени Кабдена Чингизова - обладательницу нагрудного знака «Почётный работник образования», директора школы-лицея №15 города Балхаша Карлыгаш Дубирбекову;

- премией имени Нурии Жумажановой - директора школы-лицея №76 имени Алихана Бокейхана города Нур-Султана Сапуру Тулекову.

В области искусства именные награды получили:

- премию имени Жанат Хаджиевой - актёр Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Бахытжан Ибраев;

- премию имени Досжана Жанботаева - заслуженный деятель Казахстана Ербол Есендосов;

- премию имени Кенеса Нурланова - актёр Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. Калибека Куанышбаева города Нур-Султана Мейрам Кайсанов;

- премию имени Коныспека Бегайдарова - актёр Костанайского областного казахского драматического театра имени Ильяса Омарова Азамат Чукеев;

- премию имени Серика Булгакбаева - актёр Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Ардак Жаркынбеков;

- премию имени Райхан Ибраевой - актриса Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Карлыгаш Байдалина;

- премию имени Кайрата Кемалова - актёр Карагандинского областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина Есей Наурызбай.

Специальной премией «Дружба» к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана была награждена главный инспектор секретариата аппарата акима Карагандинской области Гульфайруз Рымбекова.


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