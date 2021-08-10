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В Жезказгане отремонтируют городской парк «Наурыз»

10 Августа 2021 21:57
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В Жезказгане отремонтируют городской парк «Наурыз»

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане начались работы по благоустройству парка «Наурыз». В скором времени там появятся малые архитектурные формы, новый памятник и беговая дорожка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По проекту предусмотрено обновление имеющихся объектов в парке, а также установка памятника великому поэту Абаю, малых архитектурных форм «Наурыз көже», «Домбра», «Тайқазан» и четырёх МАФов в виде светильников.

Также будет отремонтирована входная группа (арка) и уложена брусчатка от ул. Аманжолова до ул. Байконурова. Для любителей здорового образа жизни в парке обустроят современную беговую дорожку.

Кроме того, в парке высадят саженцы.

«Работы по благоустройству находятся на контроле акима города Кайрата Абсаттарова. На днях он побывал в парке и обсудил с подрядчиками сроки изготовления малых архитектурных конструкций и их внешний облик», – отметили в пресс-службе акимата Жезказгана.


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Автор:

Агата Мухамеджанова

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