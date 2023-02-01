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В Жетысуской области начислили необоснованные налоги за рекламу 125 бизнесменам

1 Февраля 2023, 12:56
В Жетысуской области начислили необоснованные налоги за рекламу 125 бизнесменам

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Необоснованное начисление налогов за рекламу выявил Антикор в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

По результатам антикоррупционного мониторинга применения законодательства о наружной рекламе в регионе выявлено незаконное начисление налогов за наружную рекламу 125 предпринимателям области.

Кроме того, в ходе изучения вопроса выяснилось, что за неуплату этих налогов органы государственных доходов области незаконно наложили арест на движимое и недвижимое имущество, а также заблокировали банковские счета предпринимателей.

После проведения комплексных мероприятий Антикором по Жетысуской области, управление госдоходов отменило ранее начисленные налоги за рекламу и сняло все аресты на имущества бизнесменов.


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