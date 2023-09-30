В Жетысу установили памятник Бикен Римовой

В области Жетысу установили памятник Народной артистке Казахстана, лауреату Государственной премии, талантливейшей актрисе театра и кино Бикен Римовой, передает со ссылкой на пресс-службу акима области МИА «Казинформ».

Бронзовую скульптуру разместили в фойе Талдыкорганского драматического театра, который носит имя актрисы.

Важное культурное событие приурочено к открытию І Международного театрального фестиваля «BIKEN», который стартовал сегодня в Талдыкоргане при содействии международной организации «ТЮРКСОЙ».

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

В мероприятиях, которые продлятся до 4 октября и приурочены к 100-летию актрисы, принимают участие театральные труппы из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азейрбайджана и разных областей и городов страны.

В конференции приняли участие секретарь международной организации тюркской культуры Султан Раев, Народный артист СССР и Казахстана, ветеран труда Асанали Ашимов, дочь Бикен Римовой Меруерт Кусаинова, деятели культуры и искусства, ученые-культурологи.

Выступая с речью, аким области Бейбит Исабаев зачитал поздравительную телеграмму от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева, в которой Глава государства, поздравив жителей области Жетысу с открытием международного театрального фестиваля, посвященного 100-летнему юбилею актрисы, выразил благодарность артистам из других стран, принявшим участие в фестивале:

- Поздравляю вас с открытием I Международного театрального фестиваля «BIKEN», посвященного 100-летию со дня рождения Народной артистки Казахстана, обладательницы государственной премии Бикен Римовой! Бикен Римова — выдающаяся личность, внесшая огромный вклад в развитие отечественной культуры. На театральных подмостках и в кино она мастерски воплощала образ любящей супруги, прекрасной матери, уважаемой бабушки и на протяжении долгих лет заслуженно была любимицей зрителей. Также она является автором книг о жизни великих артистов. И в жизни, и в искусстве она стала примером для других, - говорится в телеграмме, а также подчеркивается, что проведение международного фестиваля, имеющего познавательное и поучительное значение, способствует укреплению культурно-духовных связей между братскими странами.

С радостным событием международного масштаба жетысусцев поздравила министр культуры и информации Аида Балаева, которая, отметив значительную роль Бикен Римовой в развитии театра, подчеркнула, что Международный театральный фестиваль «BIKEN» — важное культурное событие не только для области Жетысу, но и всей страны.