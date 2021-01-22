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    18:42, 21 Январь 2021 | GMT +6

    В жестоком избиении трехлетней дочери подозревают женщину в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет досудебное расследование в отношении 22-летней горожанки, которую подозревают в жестоком избиении собственного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 17 января в 1-й отдел полиции поступило обращение из детской областной больницы, куда в бессознательном состоянии с телесными повреждениями доставили трехлетнюю девочку.

    «По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью задержана мать ребенка. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего». Идут следственные действия, назначен ряд необходимых экспертиз. Установлено, что подозреваемая в поле зрения органов правопорядка ранее не попадала. В настоящее время 22-летняя горожанка водворена в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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