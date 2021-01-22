В жестоком избиении трехлетней дочери подозревают женщину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет досудебное расследование в отношении 22-летней горожанки, которую подозревают в жестоком избиении собственного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 17 января в 1-й отдел полиции поступило обращение из детской областной больницы, куда в бессознательном состоянии с телесными повреждениями доставили трехлетнюю девочку.

«По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью задержана мать ребенка. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего». Идут следственные действия, назначен ряд необходимых экспертиз. Установлено, что подозреваемая в поле зрения органов правопорядка ранее не попадала. В настоящее время 22-летняя горожанка водворена в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска», - сообщили в пресс-службе.