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В «желтую» зону вошла Карагандинская область
12 Января 2022 12:23
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации область с сегодняшнего дня перешла в «желтую» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Отметим, что за прошедшие сутки в области зарегистрировано 75 новых случаев заражения COVID-19, репродуктивное число по области превысил единицу и составил 1100.
Есть вероятность, что в регионе ужесточат карантинные ограничения.
«Ужесточение карантинных мер проводится не ранее пяти дней после перехода в «желтую» зону из «зеленой» зоны, таким образом, переход из «зеленой» зоны в «желтую» будет осуществлен по истечении данного срока», - сообщили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.
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