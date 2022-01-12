В «желтую» зону вошла Карагандинская область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации область с сегодняшнего дня перешла в «желтую» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что за прошедшие сутки в области зарегистрировано 75 новых случаев заражения COVID-19, репродуктивное число по области превысил единицу и составил 1100.

Есть вероятность, что в регионе ужесточат карантинные ограничения.

«Ужесточение карантинных мер проводится не ранее пяти дней после перехода в «желтую» зону из «зеленой» зоны, таким образом, переход из «зеленой» зоны в «желтую» будет осуществлен по истечении данного срока», - сообщили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.