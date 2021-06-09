В «жёлтую» зону вошла Карагандинская область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области отмечается улучшение эпидемиологической ситуации. Сегодня по темпам распространения коронавирусной инфекции регион перешёл из «красной» зоны в «жёлтую», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 142 новых случая заражения COVID-19.

Еще 264 жителя карагандинского региона выздоровели от COVID-19.

Всего от коронавирусной инфекции в стране выздоровели 370 871 жителей, в Карагандинской области – 32 219.

«Изменение карантинных мер проводится не ранее чем через семь дней после перехода из одной зоны в другую», - напомнили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.