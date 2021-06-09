10:35, 09 Июнь 2021 | GMT +6
В «жёлтую» зону вошла Карагандинская область
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области отмечается улучшение эпидемиологической ситуации. Сегодня по темпам распространения коронавирусной инфекции регион перешёл из «красной» зоны в «жёлтую», передает корреспондент МИА «Казинформ».
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 142 новых случая заражения COVID-19.
Еще 264 жителя карагандинского региона выздоровели от COVID-19.
Всего от коронавирусной инфекции в стране выздоровели 370 871 жителей, в Карагандинской области – 32 219.
«Изменение карантинных мер проводится не ранее чем через семь дней после перехода из одной зоны в другую», - напомнили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.