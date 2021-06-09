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    10:35, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    В «жёлтую» зону вошла Карагандинская область

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области отмечается улучшение эпидемиологической ситуации. Сегодня по темпам распространения коронавирусной инфекции регион перешёл из «красной» зоны в «жёлтую», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За прошедшие сутки в области зарегистрировано 142 новых случая заражения COVID-19.

    Еще 264 жителя карагандинского региона выздоровели от COVID-19.

    Всего от коронавирусной инфекции в стране выздоровели 370 871 жителей, в Карагандинской области – 32 219.

    «Изменение карантинных мер проводится не ранее чем через семь дней после перехода из одной зоны в другую», - напомнили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область Главная
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