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В «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции перешла Мангистауская область

12 Января 2022 15:07
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В «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции перешла Мангистауская область

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области нестабильна. Регион перешел в «желтую» зону. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 156 человек по области. Из них в Актау - 80, Жанаозене – 20, Тупкараганском районе – шесть, Каракиянском районе – три, Мангистауском районе – четыре, Бейнеуском районе – три, Мунайлинском районе – 40 случаев.

«Из больных, обратившихся с жалобами – 87 (55,7%), без симптомов - 69 (44,3%) случаев. Зарегистрировано 137 случаев среди взрослых, детей до 14 лет - 18, 15-17 лет – один случай. Из 156 зарегистрированных больных госпитализированы – 28, 128 находятся на домашнем лечении. В целом эпидемиологическая ситуация в регионе в последнее время остается нестабильной. Регион перешел в «желтую» зону. Одним из способов избежать коронавирусной инфекции является вакцинация. Поэтому призываем жителей вакцинироваться. Также следует помнить и о ревакцинации. Необходимо строгое соблюдение масочного режима, соблюдать социальную дистанцию, периодически применять антисептики», - сказал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

На сегодняшний день по области первым компонентом вакцинации охвачено 192 762 человека (49,6%), вторым компонентом – 175 117 человек (45,0%).

10 145 человек прошли ревакцинацию.


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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Аружан Саптарова

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