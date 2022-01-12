В «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции перешла Мангистауская область

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области нестабильна. Регион перешел в «желтую» зону. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 156 человек по области. Из них в Актау - 80, Жанаозене – 20, Тупкараганском районе – шесть, Каракиянском районе – три, Мангистауском районе – четыре, Бейнеуском районе – три, Мунайлинском районе – 40 случаев.

«Из больных, обратившихся с жалобами – 87 (55,7%), без симптомов - 69 (44,3%) случаев. Зарегистрировано 137 случаев среди взрослых, детей до 14 лет - 18, 15-17 лет – один случай. Из 156 зарегистрированных больных госпитализированы – 28, 128 находятся на домашнем лечении. В целом эпидемиологическая ситуация в регионе в последнее время остается нестабильной. Регион перешел в «желтую» зону. Одним из способов избежать коронавирусной инфекции является вакцинация. Поэтому призываем жителей вакцинироваться. Также следует помнить и о ревакцинации. Необходимо строгое соблюдение масочного режима, соблюдать социальную дистанцию, периодически применять антисептики», - сказал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

На сегодняшний день по области первым компонентом вакцинации охвачено 192 762 человека (49,6%), вторым компонентом – 175 117 человек (45,0%).

10 145 человек прошли ревакцинацию.