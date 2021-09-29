В железнодорожные тупики доставлено 71,2% угля для населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В железнодорожные тупики доставлено 71,2% от потребности населения в угле. Об этом сообщил руководитель Управления черной металлургии Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанат Игисинов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отмечалось, 10% добываемого угля поступает на биржи, остальные 90% по договорам направляются в сферы энергетики, на производства, коммунально-бытовые нужды и населению. Основываясь на цифрах, представленных акиматами, в этом году потребность в угле составляет 9,2 млн тонн, в том числе 2,8 млн тонн на коммунально-бытовые нужды. Объем угля, предназначенного для населения, составляет 6,4 млн тонн», – сказал Ж. Игисинов.

По его словам, план снабжения углем составлялся с учетом заявок из областей. Из угля для населения 71,2% уже отправлено в тупики, из угля для коммунально-бытовых нужд 92,5%. Полностью обеспечены углем для коммунально-бытовых нужд Акмолинская, Восточно-Казахстанская области и город Шымкент. В Акмолинскую область завезен весь объем угля, необходимого населению. В других регионах эти показатели составляют 70-96%. Ожидается, что к середине октября обеспеченность углем составит 100%.