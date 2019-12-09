В Жарминском районе ВКО проводится благоустройство населенных пунктов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО аким Жарминского района Ахметкали Нургожин рассказал, что на благоустройство 4 населенных пунктов и районного центра из областного бюджета выделено 140 млн. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В селе Калбатау было установлено 4 мини-футбольных поля, 4 площадки Street workout и 1 детская игровая площадка. В городе Шаре, и в поселке Жангизтобе и Ауэзов были установлены площадки Street workout на сумму 30 млн тенге.

Кроме того, в Шаре начато строительство физкультурно-оздоровительного центра, в котором жители будут заниматься бесплатно.

«К сожалению, до сегодняшнего дня в Шаре с населением более 8 тысяч человек не было хорошего физкультурно-оздоровительного центра. Проектно-сметная документация на строительство была готова, но работы не были начаты. Поэтому в 2019 году мы выделили 55 млн тенге на эти цели. Работы уже начаты. Подрядчики вышли с предложением сделать в подвальном помещении на 300 квадратных метрах тренажерный зал, чтобы люди могли заниматься фитнесом и тяжелой атлетикой. Кроме того, будет открыта секция бокса», - сказал Ахметкали Нургожин.