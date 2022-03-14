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В Жаркенте резиденция акима станет детским реабилитационным центром

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Марта 2022, 18:17
В Жаркенте резиденция акима станет детским реабилитационным центром

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев предложил сделать резиденцию в городе Жаркент детским реабилитационным центром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе встречи с жителями в Панфиловском районе Канат Бозумбаев сообщил: «В городе Жаркент находится резиденция акима области. В наличии этой резиденции нет никакой необходимости. В районе есть хорошие гостевые дома, много кафе, где вкусно готовят. Поэтому резиденцию передаю для создания детского реабилитационного центра. Это очень важный и нужный объект, специалисты которого смогут помогать родителям бороться за жизни и здоровье особенных детей», - подчеркнул он.

К слову, резиденция акима области в г. Жаркент Панфиловского района была построена в 2013 году. Площадь одноэтажного здания составляет 910 квадратных метров, площадь земельного участка - 1 га.

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