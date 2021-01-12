В Жаркенте ощущались подземные толчки силой 3-4 балла

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На северо-востоке от г. Алматы произошли два землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

Первое землетрясение произошло сегодня в 19 час. 21 мин. 05 сек. Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 292 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда 5.1. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Жаркент, Алматинская область 3-4 балла.

Второе землетрясение произошло сегодня в 20 час. 20 мин. 39 сек. Алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 302 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда 4.0. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.



