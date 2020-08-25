В Жанаозене выписан последний пациент с коронавирусом
ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене выписан последний пациент, инфицированный вирусом COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангыстауской области.
Более 200 человек прошли лечение в инфекционной больнице города. Однако врачи призывают жителей соблюдать меры предосторожности. В настоящее время в центре проходят лечение от пневмонии 10 человек.
«В июне, июле и августе мы увидели влияние коронавирусной инфекции на население. Мы должны быть осторожны, чтобы не повторить этого. Нельзя расслабляться и думать, что болезнь окончательно отступила. В людных местах, а также на свадьбы и другие массовые мероприятия лучше не ходить. Еще не исчез риск заражения коронавирусом осенью в сочетании с острой респираторной инфекцией. Вот почему наши люди должны быть осторожны», - сказал Жанабай Онайбаев, и.о. главного врача городской инфекционной больницы Жанаозена.
В настоящее время ведутся работы по улучшению материально-технической базы провизорных больниц Жанаозена. В дальнейшем при поликлинике Мунайши будет создан еще один провизорный стационар на 60 коек. Здесь закуплены компьютерный томограф и рентгеновские аппараты. На эти цели за счет спонсоров выделен 1 миллиард 246 миллионов тенге.
Кроме того, в ЦОК сообщили, что закрылся провизорный центр, расположенный в поселке Мангистау-5. Специальная временная больница была открыта 4 июля. В центре были пролечены 684 пациента, инфицированных COVID-19. 394 из них направлены на амбулаторное лечение. В критическом состоянии в область на лечение отправлено 35 больных.
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