В Жанаозене усилена работа службы скорой помощи

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи работают 132 сотрудника. Из них 1 врач, 1 старший фельдшер, 70 фельдшеров, 48 водителей и другие специалисты. Всего здесь обслуживают 11 бригад. Работа продолжается по сменам круглосуточно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Звонки, относящиеся к сотрудникам скорой помощи, поступают не на телефон, а на рабочий планшет. После получения вызова на данном устройстве отображается промежуточная и иная информация о прибытии на адрес. Отделение скорой помощи в Жанаозене оснащено современным оборудованием.

«Сегодня служба скорой помощи работает в усиленном режиме. В день в центр поступает около 90 звонков. Одна бригада за день обслуживает более 8 вызовов. Каждый специалист ответственно относится к своим обязанностям. Потому что спасение человеческих жизней в руках наших специалистов», - сказала заведующая отделением Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сара Орынбаева.

Специалисты должны добраться до вызова первой категории за 10 минут, второй категории за 15 минут, третьей категории за 30 минут. Вызов четвертой категории должен быть обслужен в течение 1 часа.

Напомним, круглосуточная служба скорой помощи Мангистауской области имеет 14 подстанций. Ежедневно 52 бригады выезжают на вызовы.