В Жанаозене создан «Молодежный театр»

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости РК в Жанаозене при поддержке Управления культуры, развития языков и архивов Мангыстауской области и музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина был создан «Молодежный театр», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций области.

Об этом сообщила руководитель областного управления культуры, развития языков и архивов Пания Сармурзина. По ее словам, в новом театре работают молодые специалисты.

«Непременные участники спектакля в каждом театре - это зрители. Именно они будут оценивать работу коллектива. К примеру, у областного театра им. Н. Жантурина есть своя удивительная публика. Я уверена, в новом театре все спектакли будут пользоваться большим спросом. В далеком в 2004-м году именно так свою деятельность начинал наш музыкально-драматический театр им. Н. Жантурина. Сегодня он находится в авангарде театрального искусства страны. Надеемся, что новый театр будет успешным и выйдет на новый уровень», - сказала Пания Сармурзина.

В дальнейшем молодой коллектив будут перенимать опыт у квалифицированных специалистов по цеху. Творческий коллектив будет стремиться пропагандировать духовные ценности подрастающему поколению, ставить отечественные и мировые представления, совершенствовать творческий потенциал культурно-эстетического мира.



