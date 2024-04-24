В Жанаозене построят завод нефтегазового оборудования при поддержке КазМунайГаза

В Жанаозене появится завод по производству товаров, необходимых для добычи нефти и газа. Это стало возможным благодаря программе «КазМунайГаза» по привлечению инвесторов для создания производств нефтегазового оборудования в Жанаозене, передает агентство Kazinform.

Новый завод в Жанаозене будет производить 51 тысячу тонн трубной продукции, 540 тысяч единиц насосных штанг и 100 единиц подогревателей нефти в год. Планируется, что завод будет передан в эксплуатацию уже в следующем году.

Согласно программе «КазМунайГаз» ведет отбор поставщиков (потенциальных инвесторов), которые гарантируют создание производства оборудования и товаров в Жанаозене, необходимых КМГ и ее «дочкам». Для этого компания утвердила соответствующий перечень товаров и внесла изменения в порядок осуществления закупок. Первым инвестором, который построит такое предприятие, стало ТОО «Каскор-Машзавод». Инициатором программы является АО «Озенмунайгаз».

Фото: КазМунайГаз

24 апреля в Жанаозене состоялась церемония закладки фундамента будущего завода с участием председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева и акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.

Планируемая сумма инвестиций в строительство нового завода превышает 17 млрд тенге. Планируется создать более 250 новых рабочих мест для жителей Жанаозена. Они будут трудоустроены поэтапно, в течение 3-х лет по мере прохождения обучения. Таким образом, открытие производства внесет вклад в импортозамещение, процветание экономики региона, увеличение налоговых поступлений в местный и республиканский бюджеты.

Фото: КазМунайГаз

— Строительство нового завода в Жанаозене — это не просто инвестиции в инфраструктуру, это инвестиции в будущее и стабильность региона. Мы создаем не только рабочие места, но и возможности для развития каждого жителя города, поднимая экономику и укрепляя социальную стабильность. Каждый камень, заложенный в фундамент этого завода, символизирует нашу приверженность развитию города. Этот проект — пример того, как стратегические инвестиции могут трансформировать города, предоставляя им новые перспективы и уверенность в завтрашнем дне. Мы стремимся сделать Жанаозен центром промышленного развития, который будет вдохновлять на успех не только нашу компанию, но и весь регион, — сказал М. Мирзагалиев.

Фото: КазМунайГаз